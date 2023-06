“Il primo passo sulla luna” è il nuovo singolo di Laura Pausini

In attesa di vederla in concerto, l'artista pubblica un nuovo brano dai ritmi dance-pop Giulia Ciavarelli







Mentre sono in corso i preparativi per i grandi concerti estivi dell'Anteprima World Tour, Laura Pausini fa una sorpresa ai suoi fan e pubblica un nuovo singolo disponibile da venerdì 16 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Ritmi dance-pop e un beat travolgente sono le caratteristiche de "Il primo passo sulla luna", il brano scritto dalla stessa Laura con Virginio Simonelli e Cheope: «Parla di un’amicizia che si interrompe per divergenza di idee, perché si giudica fermandosi al proprio pensiero, senza la volontà di trovare una soluzione. Tutto finisce perché è più facile fare un passo sulla luna che incontrarsi a metà strada» racconta l'artista.

«Oggi siamo più facilmente schiavi di noi stessi e del nostro pensiero, pur avendo più libertà di esprimerlo rispetto al passato. E spesso perdiamo il coraggio e l’abitudine di dire le cose in faccia, preferendo stare nascosti dietro a uno schermo, senza dare opportunità di crescita ai rapporti tra esseri umani e andiamo dritti fino alla luna pur di evitare dei confronti» conclude.

Laura Pausini tornerà presto a esibirsi dal vivo con l’Anteprima World Tour, il 30 giugno 1 e 2 luglio a Venezia in Piazza San Marco, dove presenterà il suo nuovo show internazionale e ripercorrerà i più grandi successi della sua carriera. Seguono le tappe del 21 e 22 luglio in Plaza de España a Siviglia e da dicembre la partenza del "Laura Pausini World Tour 2023/2024" che proseguirà in Europa e nel resto del mondo fino alla prossima primavera.