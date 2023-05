Il primo singolo di Sixpm è con Ghali e Guè

Il producer multiplatino debutta con il primo singolo ufficiale, da venerdì 19 maggio Cecilia Uzzo







Si fa notare fin dal titolo, "Puta", il primo singolo ufficiale di Sixpm, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 19 maggio. Il pezzo, oltre a segnare un ulteriore passo nel percorso artistico di Sixpm, producer e figura chiave per gli artisti urban e rap italiani, rappresenta anche un ritorno per la collaborazione tra Ghali e Guè, di nuovo sulla stessa traccia dopo oltre 10 anni. Il singolo, "Puta", combina le personalità dei tre artisti coinvolti: il flow hip hop si unisce a sonorità Caribbean, con aperture internazionali, mentre l’universo sonoro di Ghali incontra le barre senza compromessi di Guè, il tutto su una produzione curatissima che regala al singolo un mood decisamente coinvolgente.

Chi è Sixpm

Sixpm, nome d’arte di Andrea Ferrara, è un producer italiano con uno stile che fonde sound hip hop, trap e atmosfere Anni 80. Nato a Napoli e trasferitosi giovanissimo a Milano, nei primi anni Duemila diventa testimone della nascita di una nuova ondata rap. All’età di diciassette anni fonda, insieme a Pietro Miano, il team di produzione 2nd Roof, con cui collabora fino al 2014, quando decide di spostarsi negli Stati Uniti, stabilendosi prima a Los Angeles e, successivamente, a New York. In America continua senza sosta la sua attività di produttore per i più grandi del panorama urban italiano di quegli anni come Club Dogo, Salmo, Marracash e Fedez. Nel 2020 è il producer di Chico, di Guè feat. Rose Villain e Luchè, certificato 4 volte platino, con 81,7 milioni di stream e 30 milioni di view.