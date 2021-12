Il regalo di Elettra arriva… “A mezzanotte”

Così si intitola la nuova canzone natalizia della Lamborghini. Esplosiva come lei! Elettra Lamborghini Giusy Cascio







Dalla mezzanotte del 2 dicembre impazza “A mezzanotte”, la nuova “Christmas song” di Elettra Lamborghini.

Elettra, perché una canzone di Natale?

«Perché la canzone di Natale è qualcosa di iconico... e io volevo essere iconica!».

Nel pezzo ci sono gli elementi tipici delle Feste: le campanelle, il camino... Ma c’è pure un piccolo tocco latino. Come mai?

«Perché è la mia firma: volevo aggiungere qualcosa che stupisse».

Il titolo “A mezzanotte” nasce dal fatto che la Vigilia per te è il momento più magico?

«Sì, è così: la magia del Natale è a mezzanotte, quando vado in Chiesa per tradizione».

Canti che se un uomo ti regalasse una stella non sapresti cosa fartene. Che regalo ti aspetti da tuo marito Nick (il dj Afrojack)?

«Ho tutto: famiglia e amore. Mi farà una sorpresina. E io una a lui».

Come avete decorato l’albero a casa vostra?

«Con palle rosse e oro e luci di tutti i colori».

Le tue canzoni natalizie del cuore?

«Amo quelle vecchio stile, come “White Christmas”».

A Natale siamo tutti più buoni e più...?

«Grassi, perché ci rimpinziamo di cotechini: io prendo tre chili!».

Cosa auguri ai fan?

«Di fare una vita che li renda felici».

Il 2022 ti porterà un nuovo album?

«Ce l’avrei già pronto, ma se torno, torno col botto... vedremo».