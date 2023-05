Il ritorno di Álvaro Soler con “Muero”

Il cantautore spagnolo torna con un brano che anticipa la sua svolta artistica e il nuovo album Redazione Sorrisi







Torna Álvaro Soler con "Muero", il nuovo singolo in uscita il 5 maggio per Columbia Records/Sony Music. La canzone segna il ritorno dell’artista, che ha pubblicato l’ultimo album nel 2021 (“Magia”) e poi un “Best of” nel 2022. Si tratta del primo estratto del nuovo progetto discografico: il brano offre un primo assaggio del suo nuovo stile, in cui una produzione moderna ed elegante si fonde con elementi sonori eclettici e vibes positive.

Realizzato all’inizio dell’anno tra Barcellona e Los Angeles in collaborazione con il produttore svedese Jakke Erixson (Christina Aguilera, RedOne, Ava Max), “Muero” (che in italiano significa «muoio», ma in spagnolo va inteso come «non vedo l’ora») è un brano con sonorità disco che invitano a ballare, e pop latine caratterizzate dalla presenza di una chitarra groovy. «Parla di un incontro del destino - dice Alvaro a proposito della storia dietro alla sua nuova canzone d’amore - Vedi questa persona e vuoi assolutamente conoscerla meglio. Muori letteralmente dalla curiosità di sapere di più su questa persona misteriosa. Sono estremamente sensibile a certe vibrazioni e sento subito quando sono in sintonia con gli altri. Questa canzone parla proprio di questo».

Il nuovo stile

Da tempo Álvaro Soler ha cominciato il suo viaggio artistico alla ricerca del nuovo sound, che non tradisce il suo stile latino e nel contempo esplora nuove sperimentazioni musicali. Lui stesso ha descritto così il processo artistico che ha vissuto: «Mi sono concentrato solo su me stesso e ho iniziato a scrivere di più, come facevo prima. Da solo, al pianoforte, con un foglio bianco davanti a me. Una situazione molto intima in cui ho potuto lasciarmi andare completamente. E la musica mi ha abbracciato!». Una spensieratezza ritrovata che oggi torna a galla nella sua musica «Mi sono concesso tutta la libertà di sperimentare e di uscire dalla mia comfort zone».

Il nuovo orientamento musicale è accompagnato da una rivoluzione anche dal punto di vista visivo, che si è tradotto prima nell'azzeramento dei suoi canali di social media e nella cancellazione di tutti i post precedenti, lasciando solo un nuovo logo e nuovi colori, indizi che hanno fatto intuire ai fan l’arrivo di novità musicali a cui questi elementi cromatici faranno da sfondo.