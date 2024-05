“Il senso del pericolo” di Rettore è un inno all’estate

«Il compito di noi cantanti e cantautori è quello di distrarre il popolo dalle brutture del mondo» ci ha raccontato in occasione dell'uscita del nuovo singolo Giusy Cascio







Dal 24 maggio è disponibile il nuovo singolo di Rettore, “Il senso del pericolo”. Il brano, prodotto da Luca Chiaravalli, segna il ritorno della grande artista, icona pop assoluta che in oltre 40 anni di carriera ha venduto oltre 27 milioni di dischi nel mondo. E anticipa il nuovo album in uscita in autunno. L’abbiamo intervistata.

Donatella, “Il senso del pericolo” è un inno all’estate, un invito ad andare incontro alle opportunità della vita. Molto tuo, che sei da sempre uno spirito libero.

«L’anno scorso sono uscita con “Spettacolare”, per “spettacolarizzare” un po’ la situazione. Nel frattempo, le cose sono peggiorate: ci sono due guerre, i mutamenti climatici non ci danno tregua, ma il compito di noi cantanti e cantautori, un po’ come i giullari di corte, è quello di distrarre il popolo dalle brutture del mondo, di fargli vedere e ascoltare qualcosa di piacevole».

La canzone parla della spensieratezza dell’innamoramento: è “rettoriana” fino in fondo?

«Sì, per il semplice fatto che anche io sono stata innamorata. E alle prime cotte avevo la testa fra le nuvole, attraversavo la strada senza guardare a destra e a sinistra, passavo con il rosso… un disastro! (ride). Ma si sa, quando ci si innamora, si diventa pericolosi».

Qual è la frase del testo che ti piace di più?

«”Sono dritte anche le curve quando conosci la strada” (e sai dove andare a sbattere)».

E il video?

«Abbiamo fatto solo un lyric video per fare imparare le parole ai fan rettoriani, ma non solo: a tutti».

Il posto ideale in cui ascoltare il brano?

«In macchina, ma anche durante un aperitivo la sera al tramonto. In vacanza in uno dei nostri mari, in Sicilia, in Sardegna…».

Andrai in vacanza al mare anche tu?

«Lo spero proprio, tra un concerto e l’altro, quest’estate. Farò teatri e anfiteatri, tutte tappe all’aperto (le date in aggiornamento sono su https://www.rettore.com/tour ndR)».

E poi ci sarà un nuovo disco?

«Ho in lavorazione un album, sì. Pieno di sorprese e sorpresine, tante collaborazioni. A settembre uscirà un altro singolo, “Bipolare”, che farò con i miei “figliocci” sanremesi: La Sad».

A proposito di Sanremo, Carlo Conti è il direttore artistico e conduttore: hai una canzone per lui?

«Non so dirlo. Mi sono trovata bene con Amadeus, di cui sono amica. Ma anche Carlo è una persona generosissima e ha degli autori superlativi. Ma io sono “platonica”, vivo nel presente. Non guardo a ieri e neanche a domani. Non sono come quegli artisti che dicono “Fra tre anni mi ritiro”: non so pianificare. Ora c’è “Il senso del pericolo” e mi godo quello. Quello che verrà, è tutto da vedere».

Un messaggio da Rettore ai lettori di Sorrisi?

«Mi raccomando, fate la raccolta differenziata, rispettate l'ambiente. Io mi sono fatta l'impianto fotovoltaico in casa, ho comprato la macchina ibrida. Pensiamo al nostro Pianeta, che ha bisogno di cure».