Il significato delle canzoni dell’Eurovision Song Contest 2024

Dal 7 maggio, la competizione musicale più amata d'Europa torna con tantissime nuove canzoni Alessandro Alicandri







Il momento più atteso dai fan eurovisivi è arrivato: inizia il 7 maggio l'Eurovision Song Contest. Quest'anno 37 paesi portano la loro cultura e la loro musica variegata, folle, incantevole in inglese e in tante altre lingue che spesso a noi ascoltatori italiani possono apparire poco comprensibili. Così abbiamo deciso, in maniera sintetica, ma esaustiva, di raccontarvi quali sono i significati di tutti e 37 brani (inclusa la nostra Angelina Mango con "La noia", per completezza). Siete pronti? Cominciamo!

Le canzoni della prima semifinale

Silia Kapsis, Cipro - "Liar" è la confessione e la protesta di una donna che ammette aver per troppo tempo dando corda a un uomo bugiardo, l'unica vera fonte dei problemi nella coppia.

- è la confessione e la protesta di una donna che ammette aver per troppo tempo dando corda a un uomo bugiardo, l'unica vera fonte dei problemi nella coppia. Teya Dora, Serbia - La "Ramonda" , anzi sarebbe meglio dire la Ramonda serbica è un tipico fiore violaceo che è il simbolo di un'esistenza che esattamente come quel fiore in natura, può rinascere dopo la sua morte.

- La , anzi sarebbe meglio dire la Ramonda serbica è un tipico fiore violaceo che è il simbolo di un'esistenza che esattamente come quel fiore in natura, può rinascere dopo la sua morte. Silvester Belt, Lituania - "Luktelk" dal lituano è un verbo di attesa: in una notte nella quale si sente invisibili avere qualcuno accanto, un alleato, ci può salvare. "Aspetta, rimani qui un altro minuto", dice il brano, quella presenza è vitale.

- dal lituano è un verbo di attesa: in una notte nella quale si sente invisibili avere qualcuno accanto, un alleato, ci può salvare. "Aspetta, rimani qui un altro minuto", dice il brano, quella presenza è vitale. Bambie Thug, Irlanda - "Doomsday Blue" è in effetti il "giorno del giudizio", perché si mescolano le sensazioni tetre di una vita da buttare via con quelle "sognanti" di un amore fatato, con le tonalità del colore preferito dell'amante, il blu,

- è in effetti il "giorno del giudizio", perché si mescolano le sensazioni tetre di una vita da buttare via con quelle "sognanti" di un amore fatato, con le tonalità del colore preferito dell'amante, il blu, Alyona Alyona & Jerry Heil, Ucraina - "Teresa & Maria" sono due donne descritte quasi come figure religiose, simbolo del genere femminile che ogni giorno lotta tenendo sulle spalle il peso del mondo.

- "Teresa & Maria" sono due donne descritte quasi come figure religiose, simbolo del genere femminile che ogni giorno lotta tenendo sulle spalle il peso del mondo. Luna, Polonia - "The Tower" è la torre, un'immagine che rappresenta simbolicamente la somma di ciò che facciamo ogni giorno per rendere migliore la nostra vita. Non è facile, ma aver contribuito a qualcosa di più grande, non può che renderci orgogliosi di noi stessi.

- è la torre, un'immagine che rappresenta simbolicamente la somma di ciò che facciamo ogni giorno per rendere migliore la nostra vita. Non è facile, ma aver contribuito a qualcosa di più grande, non può che renderci orgogliosi di noi stessi. Baby Lasagna, Croazia - "Rim Tim Tagi Dim" è il suono onomatopeico che fa la nostra coscienza quando presi da rimorsi e incertezze, cerchiamo di staccarci dalla famiglia di origine, inseguendo il nostro futuro in modo ineluttabile.

- "Rim Tim Tagi Dim" è il suono onomatopeico che fa la nostra coscienza quando presi da rimorsi e incertezze, cerchiamo di staccarci dalla famiglia di origine, inseguendo il nostro futuro in modo ineluttabile. Hera Björk, Islanda - "Scared of heights" , la paura delle altezze, è un po' il riassunto delle nostre vite amorose e non solo. Tutto ciò che è alto, incredibilmente ci porta una forse sensazione di pericolo, ma anche di eccitazione per l'eccezionalità del luogo in cui siamo arrivati.

- , la paura delle altezze, è un po' il riassunto delle nostre vite amorose e non solo. Tutto ciò che è alto, incredibilmente ci porta una forse sensazione di pericolo, ma anche di eccitazione per l'eccezionalità del luogo in cui siamo arrivati. Raiven, Islanda - "Veronika" è una sorta di seconda personalità di una donna insicura, rappresenta l'alter ego forte, uno scudo. Veronika of Desenice è effettivamente un simbolo femminista: è una donna nota per essere stata uccisa per stregoneria nel 1400.

- è una sorta di seconda personalità di una donna insicura, rappresenta l'alter ego forte, uno scudo. è effettivamente un simbolo femminista: è una donna nota per essere stata uccisa per stregoneria nel 1400. Windows95man, Finlandia - "No Rules!" è un folle e divertentissimo inno alla libertà individuale. L'unica regola è non avere regole, se si tratta di decidere per la propria vita.

- è un folle e divertentissimo inno alla libertà individuale. L'unica regola è non avere regole, se si tratta di decidere per la propria vita. Natalia Barbu, Moldavia - "In the middle" è un invito a trascorrere la propria vita "al centro" del tempo presente, alla luce del sole, senza compromessi, ascoltando solo il suono del proprio cuore, quindi inseguendo i propri desideri.

- è un invito a trascorrere la propria vita "al centro" del tempo presente, alla luce del sole, senza compromessi, ascoltando solo il suono del proprio cuore, quindi inseguendo i propri desideri. Fahree feat Ilkin Dovlatov, Azerbaijan - "Özünlə Apar" in italiano significa "Portami via con te": il brano è una classica dedica d'amore nella quale la persona amata rileva nel sentimento la cura da ogni sua cicatrice e dolore.

- in italiano significa "Portami via con te": il brano è una classica dedica d'amore nella quale la persona amata rileva nel sentimento la cura da ogni sua cicatrice e dolore. Electric Fields, Australia - "One Milkali (One Blood)" è un brano d'unione che racconta i popoli come un'unica entità non solo nel momento presente, ma in un legame ancestrale con il passato. Il brano infatti è cantato anche in lingua Yankunytjatjara , lingua aborigena dei popoli Anangu australiani.

- è un brano d'unione che racconta i popoli come un'unica entità non solo nel momento presente, ma in un legame ancestrale con il passato. Il brano infatti è cantato anche in lingua , lingua aborigena dei popoli Anangu australiani. Iolanda, Portogallo - "Grito" è un brano interamente in portoghese che parla di come è importante reagire e rialzarsi nei momenti più critici della vita. La parola "Grito", che significa "grido", non viene mai detta nel brano, ma in effetti un grido di rinascita nel brano, si sente.

- è un brano interamente in portoghese che parla di come è importante reagire e rialzarsi nei momenti più critici della vita. La parola "Grito", che significa "grido", non viene mai detta nel brano, ma in effetti un grido di rinascita nel brano, si sente. Tali, Lussemburgo - "Fighter", cantata in francese e inglese, è motivazionale. Arriva un momento nella vita, specie quando non si è più ragazzi, nel quale arriva un segnale interiore che ti invita a lottare come guerrieri per i propri obiettivi, anche se tra mille (e giustificabili) insicurezze dovuti alla nuova vita adulta.

Le canzoni della seconda semifinale

Sarah Bonnici, Malta - L'amore a volte può essere pericoloso, un "Loop" infinito nel quale si rimane rapiti. Perché ci sono alcune persone che insieme, sono come calamite: è un circolo virtuoso d'amore..

- L'amore a volte può essere pericoloso, un infinito nel quale si rimane rapiti. Perché ci sono alcune persone che insieme, sono come calamite: è un circolo virtuoso d'amore.. Besa, Albania - "Titan" è una canzone totalmente in inglese. La romanticissima power ballad sostiene che in una relazione sentimentale ci si può trasformare in titani, entità enormi e indistruttibili. O almeno, noi tutti proviamo a sembrarlo.

è una canzone totalmente in inglese. La romanticissima power ballad sostiene che in una relazione sentimentale ci si può trasformare in titani, entità enormi e indistruttibili. O almeno, noi tutti proviamo a sembrarlo. Marina Satti, Grecia - "Zari" , dal greco, significa dado. Il brano gira tutto attorno al racconto di un'attrazione fatale alla quale non si può far altro che abbandonarsi, per l'appunto, come un dado che può essere lanciato, roteato a piacimento. Accada quel che accada.

, dal greco, significa dado. Il brano gira tutto attorno al racconto di un'attrazione fatale alla quale non si può far altro che abbandonarsi, per l'appunto, come un dado che può essere lanciato, roteato a piacimento. Accada quel che accada. Nemo, Svizzera - "The code" parla di come nella vita proprio gli errori sono in grado non solo di insegnarci qualcosa sul mondo in cui viviamo, ma di darci un brivido capace di trasformarci in ciò che siamo davvero. Per crescere spesso bisogna rompere "il codice".

- parla di come nella vita proprio gli errori sono in grado non solo di insegnarci qualcosa sul mondo in cui viviamo, ma di darci un brivido capace di trasformarci in ciò che siamo davvero. Per crescere spesso bisogna rompere "il codice". Aiko, Cechia - Quando subentra una delusione, cosa bisogna fare? Bisogna imparare a amarsi, a mettersi virtualmente su un "piedistallo", in inglese un "Pedestal" per l'appunto. La rabbia può essere sconfitta (anche) con un pizzico di vanità.

- Quando subentra una delusione, cosa bisogna fare? Bisogna imparare a amarsi, a mettersi virtualmente su un "piedistallo", in inglese un per l'appunto. La rabbia può essere sconfitta (anche) con un pizzico di vanità. Kaleen, Austria - "We will rave" è la reazione perfetta alla vita che ti schiaccia. I malesseri, il veleno emotivo che ingoiamo ogni giorno, a volte, può essere messo da parte facendo "rave", lasciandosi andare al delirio dissennato di un ballo che spegne la ragione e non fa provare più dolore.

è la reazione perfetta alla vita che ti schiaccia. I malesseri, il veleno emotivo che ingoiamo ogni giorno, a volte, può essere messo da parte facendo "rave", lasciandosi andare al delirio dissennato di un ballo che spegne la ragione e non fa provare più dolore. Saba, Danimarca - Un amore non può essere difficile come respirare sott'acqua, se prima si aveva la sensazione di volare nel cielo. "Sand" è il castello di "sabbia" che crolla quando ci si accorge che tutto il tuo amore era solo un'illusione.

- Un amore non può essere difficile come respirare sott'acqua, se prima si aveva la sensazione di volare nel cielo. è il castello di "sabbia" che crolla quando ci si accorge che tutto il tuo amore era solo un'illusione. Ladaniva, Armenia - "Jako" è un invito a tutte le donne a vivere in piena libertà. "Jako" è il nomignolo che davano da piccolina alla cantante del duo (Jaklin Baghdasaryan), anche quando le dicevano di comportarsi in modo sobrio e umile.

è un invito a tutte le donne a vivere in piena libertà. "Jako" è il nomignolo che davano da piccolina alla cantante del duo (Jaklin Baghdasaryan), anche quando le dicevano di comportarsi in modo sobrio e umile. Dons, Lituania - "Hollow" significa "Vuoto" nel senso più umano del termine. Sentirsi vuoti secondo il brano è indicazione dell'aver fatto un compromesso con l'omologazione, assomigliando a qualcuno che qualcun altro ti ha suggerito di essere.

- significa "Vuoto" nel senso più umano del termine. Sentirsi vuoti secondo il brano è indicazione dell'aver fatto un compromesso con l'omologazione, assomigliando a qualcuno che qualcun altro ti ha suggerito di essere. Megara, San Marino - In alcune zone del mondo le "11:11" del mattino sono il momento ideale per il cambiamento. Negli anni si è cercato in testi biblici e attraverso la scienza di capire come quest'orario potesse cambiare in qualche modo le nostre vite, senza trovare grandi risposte. Il brano invita a farsi trascinare dall'onda della rivoluzione.

- In alcune zone del mondo le del mattino sono il momento ideale per il cambiamento. Negli anni si è cercato in testi biblici e attraverso la scienza di capire come quest'orario potesse cambiare in qualche modo le nostre vite, senza trovare grandi risposte. Il brano invita a farsi trascinare dall'onda della rivoluzione. Nutsa Buzaladze, Georgia - In "Firefighter" , la protagonista si immerge nella realtà dura ma eroica del vigile del fuoco, persona in grado di salvare la propria vita e di dare (anche a se stessi) un'occasione per rinascere. Come una fenice.

- In , la protagonista si immerge nella realtà dura ma eroica del vigile del fuoco, persona in grado di salvare la propria vita e di dare (anche a se stessi) un'occasione per rinascere. Come una fenice. Mustii, Belgio - Siamo sicuri che in una festa, tutti si divertano davvero? In mezzo al divertimento, spesso si nasconde molta più sofferenza di quanto si possa credere. "Before the party's over" è un inno alla rinascita dell'anima nei momenti più bui della vita.

- Siamo sicuri che in una festa, tutti si divertano davvero? In mezzo al divertimento, spesso si nasconde molta più sofferenza di quanto si possa credere. è un inno alla rinascita dell'anima nei momenti più bui della vita. 5minust x Puuluup, Estonia - "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" , già dal titolo racconta molto bene il significato della canzone. Parla ironica di un gruppo di persone che, sorprese da poliziotti in divisa, dice di non avere sostanze stupefacenti, di non essere dei "drogatelli" perché le droghe chimiche sono un affare per persone ricche, non certo per chi tira a campare.

- , già dal titolo racconta molto bene il significato della canzone. Parla ironica di un gruppo di persone che, sorprese da poliziotti in divisa, dice di non avere sostanze stupefacenti, di non essere dei "drogatelli" perché le droghe chimiche sono un affare per persone ricche, non certo per chi tira a campare. Eden Golan, Israele - "Hurricane" , in lingua ebrea, una delle poche power ballad di quest'edizione, si parla della speranza d'amore nonostante l'uragano che circonda due persone distanti. Nell'inferno e nella confusione, non può non rimanere accesa almeno una luce di speranza.

, in lingua ebrea, una delle poche power ballad di quest'edizione, si parla della speranza d'amore nonostante l'uragano che circonda due persone distanti. Nell'inferno e nella confusione, non può non rimanere accesa almeno una luce di speranza. Gåte, Norvegia - "Ulveham" significa "manto di lupo". Il brano, interamente in norvegese, sembra una storia orrorifica di una matrigna che cresce una figlia che non viene trattata con amore, ma anzi usata come arma per ferire. In questo scenario orribile, amatissima da tutti tranne dalla madre, la bambina viene costretta a nascondersi e vivere come un lupo, compromettendo se stessa.

- significa "manto di lupo". Il brano, interamente in norvegese, sembra una storia orrorifica di una matrigna che cresce una figlia che non viene trattata con amore, ma anzi usata come arma per ferire. In questo scenario orribile, amatissima da tutti tranne dalla madre, la bambina viene costretta a nascondersi e vivere come un lupo, compromettendo se stessa. Joost Klein, Paesi Bassi - "Europapa" (sembra mescolare la parola Europa e papà) è un brano con un impianto in olandese ma che in realtà viaggia su più lingue (anche l'italiano). È un viaggio esilarante ma anche tormentato dedicato all'Europa, in un viaggio su e giù per il continente nel quale il protagonista non trova mai serenità. In questo casino però, l'artista ha rispettato una promessa fatta a suo papà, che sempre gli diceva che il mondo non ha barriere. Lui, quelle barriere, ora non le vede più.

Le canzoni già in finale