Cecilia Uzzo







"Il solito lido" di Francesco Renga e Nek è fatto di ironia, irriverenza, un pizzico di sound Anni 80 e la leggerezza tipica dell’estate italiana. Questi sono gli elementi che caratterizzano il nuovo brano dei due artisti, disponibile da venerdì 9 giugno.

La canzone è stata scritta e composta da Francesco Renga, Davide Sartore e Diego Ceccon e prodotta da Nek, Enrico Brun e Marco Paganelli. «Racconta la disillusione e il disincanto di una generazione, la nostra» dichiarano gli artisti. A caratterizzarla è che questo racconto, piuttosto amaro, viene condotto con l’ironia di chi sa che la vita va sempre vissuta alla ricerca della felicità, affrontata col sorriso e con il cinismo garbato di chi ha gli strumenti per poterlo fare, perché molte cose sono già successe e molti colpi li abbiamo già parati. Non per niente, il verso «E cammino a passo lento verso la fine del mondo… con la camicia e l’infradito» è la rappresentazione plastica del momento che ognuno di noi sta vivendo.

Il tour a due

Renga e Nek presenteranno il brano sul palco durante il tour che li vedrà protagonisti insieme in tutta Italia dal 2 luglio e che culminerà in due eventi speciali, il 5 settembre all’Arena di Verona (che ha già superato i 9000 biglietti venduti) e sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago a Milano.

2 luglio: Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - Roma

5 luglio: Marostica Summer Festival – Marostica (Vi)

11 luglio: Anfiteatro dell’Anima – Cervere (Cn)

14 luglio: Parco Vistarino – Sassuolo (Mo)

29 luglio: Festival di Majano (Area Concerti) – Majano (Ud)

1 agosto: Oversound Music Festival – Lecce

2 agosto: Castello Tramontano – Matera

4 agosto: Banchina San Domenico – Molfetta (Ba)

7 agosto: Piazzale D’Alaggio (Festival 20Eventi) – Piombino (Li)

16 agosto: Roccella Summer Festival – Roccella Jonica (Rc)

17 agosto: Mercati Saraceni – Cirò Marina (Kr)

19 agosto: Arena 3040 – Carovigno (Br)

26 agosto: Teatro Antico – Taormina

27 agosto: Teatro Valle Dei Templi – Agrigento

2 settembre: Piazza dei Cavalieri (Summer Knights) – Pisa

5 settembre: Arena di Verona – Verona

7 settembre: Piazza della Loggia – Brescia

9 settembre: Planet Arena – Paestum (Sa)

7 ottobre: Mediolanum Forum di Assago – Milano

11 ottobre: Teatro Augusteo – Napoli

12 ottobre: Teatro Team – Bari

16 ottobre: Europauditorium – Bologna

19 ottobre: Teatro Verdi – Firenze

21 ottobre: Teatro Colosseo – Torino