Il video di “Non avere paura”, il debutto da solista di Tommaso Paradiso

17 Ottobre 2019 | 12:29 di Redazione Sorrisi

Si intitola "Non avere paura" il primo inedito firmato da Tommaso Paradiso con la produzione di Dardust e racconta le sensazioni di una relazione d’amore davvero speciale, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre con la voglia di proteggere e prendersi cura della persona amata, anche quando è notte, anche quando si è soli.

Riconoscibile nella musica e nel testo, Tommaso ci confeziona un'altra bella dichiarazione d’amore, dove le sonorità pop della ballad si uniscono alle parole delineando immagini molto vivide grazie alla scrittura e ai tratti delicati della penna dell'artista, autore fra i più stimati della scena musicale italiana.

Il 17 ottobre è arrivato il videoclip che annovera la partecipazione di tante star del mondo dello spettacolo italiano, ovvero Fiorello, Fiorella Mannoia, Federico Zampaglione, Francesca Michielin, Jovanotti, Elisa, Enrico Vanzina, Isabella Ferrari, Francesco Mandelli, Tess Masazza, Frank Matano e Cristiano Caccamo. È stato diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia).



Gli artisti si uniscono a Tommaso per cantare, suonare e ballare insieme sulle note del nuovo brano, diventando i protagonisti della visione di una coppia di innamorati. La scena si apre, infatti, con un appuntamento romantico durante il quale un ragazzo lega una benda attorno agli occhi della propria fidanzata per accompagnarla in un posto misterioso. Sciolto il nodo, con grande meraviglia i due ragazzi, interpretati da Irene Vetere e Mauro Lamentai, vivono un sogno dove immaginano una grande festa con i personaggi che si susseguono nel video. Una fantasia dove l’amore prende vita insieme alle parole del brano.