Il Volo: il singolo natalizio “Happy Xmas (War is over)”

A sorpresa, il trio pubblica la cover del celebre brano di John Lennon e Yoko Ono, disponibile da venerdì 18 novembre Redazione Sorrisi







C'è già un regalo Il Volo tra i doni da mettere sotto l’albero dei fan del trio. Ecco il nuovo singolo natalizio "Happy Xmas (War is over)", disponibile in edizione digitale venerdì 18 novembre (Epic / Sony Music), cover del celebre brano composto e registrato da John Lennon e Yoko Ono. Pubblicato come singolo natalizio il 6 dicembre 1971 negli Stati Uniti, dal punto vista melodico è tratto dallo standard folk Stewball.

I tenori Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno commentato così la decisione di reinterpretare un brano così intenso: «"Happy Xmas (War is over)", brano del 1971, pubblicato allora per lanciare un messaggio di pace contro la Guerra del Vietnam. Oggi, nonostante siano passati più di 50 anni, la follia della guerra continua a far parte del nostro mondo. Con l’avvicinarsi del Natale, sentiamo ancora di più il desiderio di cantare e continuare a dar vita e forza a questo brano, eterno Inno alla Pace».

Il tour de Il Volo

Il tour 2022 de Il Volo sta toccando tutto il mondo: Europa, Canada, Nord America, Giappone e Australia, registrando ovunque grande successo. Il trio tornerà in Italia a dicembre per tre imperdibili concerti nei palasport, ultima occasione per i fan italiani di vedere “Il Volo live in concert”, che quest’anno ha incantato le platee di tutto il mondo. Le date sono state rinviate di due anni a causa della pandemia:

15 dicembre 2022 al Pala Alpitour di Torino

17 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano

23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma

Il libro de Il Volo

Nel frattempo, dall’8 novembre è disponibile "Il Volo. Quello che porto nel cuore", libro in cui i tre artisti mettono su carta i loro ricordi, le emozioni, gli aneddoti della vita in famiglia come di una carriera straordinaria che li ha visti partire dall’Abruzzo e dalla Sicilia per raggiungere i palcoscenici di tutto il mondo.