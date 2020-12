“Inferno”: il nuovo singolo di Nahaze

La giovanissima artista presenta un nuovo brano in cui trap, r'n'b e rock si fondono come nelle fiamme dell'inferno

18 Dicembre 2020 | 11:07 di Cecilia Esposito

Ve l'abbiamo presentata solo pochi mesi fa, in occasione dell'uscita del suo singolo "Freak", ma oggi torniamo a parlavi di Nahaze. La giovane artista italo-inglese, che già vanta una collaborazione con Achille Lauro nel brano "Carillon", ha svelato oggi il suo nuovo singolo "Inferno".

Nahaze si immagina l'inferno così: un beat trap potente che incontra sonorità r'n'b, lasciando spazio a un riff di chitarra elettrica che chiude il brano con una vena rock vecchia scuola. Quello a cui fa riferimento l’artista è un inferno a suo modo positivo, in cui il calore assume un significato di armonia, mentre l'indifferenza e la superficialità sono i veri "diavoli" dell'uomo, una sorta di mali gelidi contro cui il nostro fuoco interiore non deve mai smettere di ardere.

"I diavoli per me sono dei mostri di ghiaccio: quando mi abbracciano, le fiamme dentro di me ardono più intensamente. È così che sciolgo l'inferno sulla terra" spiega Nahaze.

Il singolo sarà accompagnato da un videoclip, diretto da Davide Masciandaro, che ha come location Matera e dintorni. Tra panorami mozzafiato e ambienti suggestivi, le scene si susseguono tra luce e buio, giorno e notte, bianco e nero, spazi aperti e chiusi. Un gioco di contrasti che vuole mostrare le due facce di una stessa medaglia che non sono mai realmente separate l’una dall’altra, ma convivono e si alternano facilmente.