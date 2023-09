“Iniziamo dalla fine”: Emma riabbraccia la sua potenza emotiva

Dall'1 settembre il nuovo singolo scritto con Davide Simonetta e Paolo Antonacci Alessandro Alicandri







Il nuovo corso di Emma continua con “Iniziamo dalla fine”. Dopo un'estate cullati dalle note solari di “Mezzo mondo” e quelle scatenate e divertentissime della popolare “Taxi sulla luna” in duetto con Tony Effe, oggi apre la nuova stagione musicale con un capitolo nel quale, come è solita fare, ha deciso di rimettere in discussione ancora una volta tutto.

“Iniziamo dalla fine“ è una power ballad che si spiega nella sua frase finale. Emma dice ”Non mi meriti, no”, una frase che disvela tutto il senso del brano: quello cantato da Emma è un rapporto d'amore diventato un conflitto armato, dove chi canta non è la vittima di un amore non ricambiato, ma l'esatto opposto: è la persona che ha ben chiaro quanto la storia non abbia futuro perché quel futuro è stato cancellato da una somma infinita di errori e di dolore.

Vivere ancora quella relazione ha un prezzo troppo alto da pagare rispetto alle infinite opportunità del mondo là fuori: la perdita di sintonia si mescola alla lucidità di un presente nel quale non è più concesso sognare, non guardandosi negli occhi, non guardando quegli occhi.

Saper voltare pagina, in fondo, è il più grande abbraccio che possiamo dare alla vita.

Nel brano “Iniziamo dalla fine” Emma si ritrova dopo qualche tempo a sprigionare la tempesta emotiva che è un po' nel DNA dei suoi più grandi successi e che negli ultimi anni sembrava, almeno in parte, avere accantonato. È un brano che però non imita il suo passato, ma è sempre nel quadro di una Emma più matura, nel quale avvicina ciò che è sempre stata a ciò che oggi è diventata.

In autunno pubblicherà “Souvenir”, nuovo album che arriverà a quattro anni dal suo precedente lavoro di inediti “Fortuna” e che si accompagnerà a un lungo tour nei club italiani, con doppie date in tutta Italia. Emma è tornata decisamente a fuoco con un brano potente e sincero.

Le date del tour "Souvenir in da club"

10 Novembre – Vox Club – Nonantola (Modena)

12 E 13 Novembre – Largo Venue – Roma

22 E 23 Novembre – Hall – Padova

26 E 27 Novembre – Magazzini Generali – Milano

2 E 3 Dicembre – Cap10100 – Torino

11 E 13 Dicembre – Duel Club – Pozzuoli (Napoli)

17 E 18 Dicembre – Demodè – Modugno (Bari)

21 E 22 Dicembre – Viper – Firenze