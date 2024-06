“Innamorarsi perdutamente non è mai un affare” di Colapesce e Dimartino: un’estate in santa pace

Dal 7 giugno, un singolo delizioso e con un testo geniale che rompe gli schemi dell'estate Alessandro Alicandri







In quest'era di disillusione sull'amore, il titolo già dice quasi tutto, ma sarebbe comunque troppo poco rispetto a quanto c'è da dire sul nuovo singolo di Colapesce e Dimartino. Disponibile dal 7 giugno, "Innamorarsi perdutamente non è mai un affare" è un brano delicato, dalle atmosfere soffuse, acustiche, tipiche di un certo rock alternativo Anni 70, con un testo geniale.

Il brano, semplicemente, parla di un amore fatto di semplici desideri e poche aspettative, una volontà di rimanere sereni anche nella possibilità di tuffarsi nei sentimenti in maniera incosciente. Non vi uscirà dalla testa la parte che dice riduce l'estate a una parentesi "fatta di belle minchiate e canzoni già usate", in riferimento alla superficialità senza confini che pratichiamo d'estate e alla tendenza nella musica a usare suoni più o meno campionati, belli e pronti, per farsi piacere.

Colapesce e Dimartino non vogliono entrare in una sala da ballo o in una balera sulla spiaggia, ma piuttosto in tutti quei frangenti nei quali non cerchiamo il divertimento, ma solo un po' di pace. Nel racconto di questo brano, attraverso l'uso di parole inconsuete per descrivere due amanti fugaci d'agosto (il senso di sconfitta, il non essere nemici se "nudi"), i due cantautori sembrano però suggerire un rapporto che non è solo tra due persone, ma un desiderio più ampio e collettivo di serenità.