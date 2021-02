“Inuyasha”: il nuovo singolo di Mahmood

03 Febbraio 2021 | 10:11 di Cecilia Esposito

Dopo il grande successo di "Moonlight popolare" e di "Dorado", Mahmood torna a farsi sentire con un nuovo singolo. Si chiama “Inuyasha” ed è prodotto da Dardust, suo braccio destro fin dai tempi di "Soldi" che fece vincere l'artista milanese la 69° edizione del Festival di Sanremo 2019.

Proprio come il personaggio dei manga che dà il nome al singolo, “Inuyasha” è una ballad che vuole esprimere la complessità delle relazioni, in tensione tra desiderio di espressione e necessità di non riversare sugli altri la propria parte peggiore rinchiudendola “dentro una crisalide”, proprio come l’omonimo protagonista, un mezzo demone che riesce ad arginare il suo lato oscuro per tutelare i compagni di viaggio.