“Io ti conosco” di gIANMARIA con Madame: l’incontro tra due anime

Il brano "Io ti conosco" di gIANMARIA con Madame è arrivato decisamente all'improvviso, anche se era già da tempo nell'aria: la loro amicizia era già cosa nota ed era solo questione di tempo per un ritorno di gIANMARIA in grande stile. In effetti il brano di stile ne ha parecchio, in questo racconto che è anche un dialogo tra due persone che si sono scoperte in una chiave profondissima, in modo così compenetrante da diventare taglienti.

Nel brano, realizzato proprio dai due artisti con la produzione di Antonio Filippelli e BIAS, sembrano echeggiare in maniera piuttosto chiara le atmosfere dell'affascinante pop alternativo di Gotye (con Kimbra) nel brano del 2011 "Somebody that I used to know". Proprio come in quel duetto, anche qui le due voci si compenetrano quasi al limite del confodersi, raccontando in questo caso come la fine della solitudine inizia quando due anime sono pronte a guardarsi reciprocamente allo specchio e capirsi.

Madame aveva già scritto per gIANMARIA "Popolare", un brano di segno molto differente, coordinato con le atmosfere intimiste e a tratti oscure del suo (bell')album "Mostro". Questo è un gradito ritorno e un duetto da non perdere.