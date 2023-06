Irama e Rkomi, “Hollywood”: la prima bella sorpresa, prima dell’album “No stress”

Dal 9 giugno un brano che emana sensazioni vivide, in attesa del loro disco a quattro mani Alessandro Alicandri







La notizia ritorno di Irama e Rkomi in un album a quattro mani non ha solo colpito per i nomi e la loro eco di richiamo, ma soprattutto per la qualità del loro approccio alla musica e alla bellezza di quello che, senza dubbio, possono scrivere e cantare assieme. In “Luna piena“ e “Cinque gocce” hanno dimostrato di aver trovato un perfetto punto di incontro tra l'uno (Irama) con un approccio super viscerale alla musica e l'altro (Rkomi) con una cifra di racconto che sa sempre come essere originale.

In "Hollywood” non poteva dunque arrivare niente di meno.

L'amore può essere spericolato e i ricordi possono fare male anche (e soprattutto) nelle più impervie avventure. In “Hollywood” ricordi personali, anche molto personali, sensazioni vivide che puoi toccare come un livido sulla pelle e quel mood scuro che permea il brano, si mescolano per un singolo che urla il desiderio di fare musica anche in modo diverso d'estate, viaggiando un po' meno veloce con il ritmo, focalizzandosi su emozioni intriganti ma non per forza troppo leggere.

Il 7 luglio arriverà il loro album “No stress” che già dal titolo sembra voler suggerire il desiderio di creare musica dirompente senza per forza alzare troppo la voce. “Hollywood” si fa ascoltare e riascoltare a meraviglia e ci auguriamo che questo approccio mai scontato, a tratti anche con la voglia di sperimentare cose nuove per l'Italia e il suo pop, permei tutto il loro progetto. “Hollywood” è un ottimo punto di partenza.