Irama torna con il nuovo singolo “Crepe”

Da venerdì 25 settembre arriva in rotazione radiofonica il brano che dà il titolo all'ultimo EP dell'artista

25 Settembre 2020 | 15:22 di Giulia Ciavarelli

Ci ha fatto ballare quest'estate con "Mediterranea", brano salito velocemente in vetta a tutte le classifiche, e da venerdì 25 settembre ascolteremo in radio il suo nuovo singolo. Irama presenta "Crepe", canzone che dà il titolo al fortunato EP pubblicato il 28 agosto da Warner Music ed entrato direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti del Paese.

«Mi racconto con suoni reggaeton ma anche rock, hip-hop, in acustico» ci ha raccontato l'artista in occasione dell'uscita del disco, che racchiude in sé un significato ben preciso. Tutti noi nasciamo con delle crepe e, crescendo e vivendo, creiamo nuove incrinature che ci rendono unici e contribuiscono a dare un valore al nostro percorso.

Un concetto che si ispira alla tecnica giapponese del kintsugi «nel quale un oggetto in ceramica non viene riparato usando la colla, ma una colata d’oro che lo rende più prezioso di prima» conclude Irama.