“Islanda” dei Pinguini Tattici Nucleari: se tutto è distrutto, possiamo rinascere

Dal 15 novembre, il singolo anticipa l'album "Hello world" in arrivo il 6 dicembre Alessandro Alicandri







Di rotture sentimentali e rivalse parla "Islanda", il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, in un percorso di avvicinamento verso il nuovo album "Hello world" in arrivo il 6 dicembre. Il brano arriva a due mesi da "Romantico ma muori", che sembra uscito ieri perché è ancora fresco come lo era a settembre: oggi è disco d'oro e veleggia sereno tra le posizioni più alte della top 50 italiana di Spotify.

"Islanda", disponibile in radio dal 15 novembre, è un sogno infranto, metafora della desolazione e "purgatorio" verso una nuova vita. Il brano racconta, dietro delle trascinanti sonorità da power ballad pop-rock, quanto sia importante rialzarsi una volta caduti, anche con mille "nonostante". Anche se si prova ad andare avanti, in testa rimane però solo il suono di un telefono staccato che ci riporta lì, nel luogo dove pensavamo di stare bene. Quel "Tu tu tu" diventa, nel racconto del brano, lo strumento per organizzare quel viaggio tanto sognato. Serviva quindi che tutto fosse distrutto per rinascere?

Con la distintiva potenza emotiva che i ragazzi bergamaschi riescono sempre a imprimere nelle loro canzoni, "Islanda" è ancora una volta la dimostrazione di quanto siano bravi nel creare brani capaci di diventare subito dei classici, costruiti spesso per essere urlati a squarciagola, magari all'interno di uno stadio. Cosa che di fatto accadrà dal prossimo 7 giugno 2025 e per buona parte dell'estate.