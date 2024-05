“Istinto animale” di Don Joe con Guè, Annalisa e Ernia: il pop che guarda alle origini del rap

Dal 10 maggio, una canzone che parla di scelte poco ponderate e della vita così com'è Alessandro Alicandri







Si prova tanto a raccontare l'amore, ma molto meno a raccontare come in fondo siamo un po' come chi abita la giungla: a volte l'istinto domina sulla ragione e i nostri "per sempre" vengono macchiati dai più frequenti "qui e adesso". "Istinto animale" di Don Joe racconta proprio questo e lo fa scegliendo un sound che si colloca, nei suoi sample, alle origini del rap. Tutto l'impianto ritmico del brano - in collaborazione con Guè e i suoi incastri di rime geniali, l'eleganza Annalisa e un Ernia in formissima - raccontano le sfaccettature affascinanti di una vita fatta di scelte poco ponderate.

Si tratta di un brano brillante e freschissimo, ma non costruito sulle dinamiche classiche della hit estiva, nasce e arriva in un momento davvero bizzarro per Don Joe. Dopo l'enorme successo nei palazzetti con i Club Dogo e l'impatto enorme del disco omonimo di inizio 2024, torna con un brano anomalo, originale, dalle vibrazioni di un processo creativo istintivo e dalla potenza inequivocabile. Da sempre con il suo gusto porta le dinamiche del rap al grande pubblico in modo mai banale. In questo brano lo fa con un'eleganza e un valore preziosi.