J-Ax e Shade di nuovo insieme nel singolo “Tori Seduti”

Quattro anni dopo "Tutti a casa", i due artisti si riuniscono per lanciare un brano al sapore dell'estate (spagnola) Cecilia Uzzo







Fuori "Tori Seduti", il nuovo singolo di Shade e J-Ax, in rotazione radiofonica da venerdì 1°luglio e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Era stato annunciato anche sui social il brano del duo esplosivo, pronto a diventare una hit dell’estate 2022. Con un sound latineggiante – anzi, spagnoleggiante – la canzone (prodotta da PLTNM Squad e Enrico Brun) tratteggia lo scenario degli amori estivi come se fossero un rodeo: poco spazio al corteggiamento, le ragazze sfuggenti e i ragazzi in competizione per conquistarle, come dei cowboys.



Che ci fosse qualcosa in pentola, all’insegna della musica e di riferimenti alla Spagna, Shade l’ha anticipato per giorni, pubblicando sui profili social ufficiali stories e post zeppi di emoji di tori e bandiere spagnole, oltre al simbolo di sedie, che sono un anagramma grafico del titolo della canzone, poi cancellati per lanciare il brano in questione.

Sempre lo stesso Shade, già designato hitmaker con i suoi 12 dischi di platino e 3 dischi d’oro, nonché autore della colonna sonora dell’estate scorsa (con "In un’ora") ha raccontato la genesi di "Tori Seduti" e la collaborazione con J-Ax: «Esattamente un anno fa ricevo un messaggio da Ax che mi fa i complimenti per la mia hit estiva e mi dice che gli farebbe piacere farne una insieme. Dopo la mia firma con Sony, che è anche la sua etichetta, ci è venuto spontaneo trovarci e scriverla. È stato un onore immenso poter condividere lo studio con un rapper del genere ma soprattutto con la grande persona che c’è dietro l’artista. Fu il mio primo concerto a 13 anni, pensare di condividere il palco adesso è fantastico. Un sogno che si realizza» ha spiegato Shade, ribadendo il suo entusiasmo di collaborare con il suo idolo musicale di riferimento. In realtà "Tori Seduti" non è la prima collaborazione dei due artisti, che nel 2018 avevano pubblicato il singolo "Tutti a casa", che faceva parte di "Truman", terzo album in studio di Shade.

Destinata, come detto, a diventare una delle hit dell’estate, "Tori Seduti" «ha sfumature country chic e ironizza su quelli che sono i luoghi comuni che caratterizzano il mondo negli ultimi tempi, con la consueta ironia che appartiene sia a me sia ad Ax e un messaggio più profondo da trasmettere, come facciamo sempre anche all’interno di canzoni che risuonano nelle playlist estive e in tutti i club», ha aggiunto Shade.