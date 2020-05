J-Ax: il nuovo singolo estivo è “Una voglia assurda”

«Un nuovo pezzo per rialzarci e guardare al futuro con un sorriso»: dal 29 maggio, il brano prodotto da Takagi & Ketra si candida come nuovo tormentone estivo

29 Maggio 2020 | 11:12 di Giulia Ciavarelli

Dopo il successo di "Ostia lido", hit da tre platino e 69 milioni di visualizzazioni su YouTube, J-Ax ci riprova e confeziona un altro singolo da ascoltare sotto l'ombrellone: da venerdì 29 maggio è disponibile su tutte le piattaforme digitali "Una voglia assurda", il nuovo singolo prodotto dagli hitmaker Takagi & Ketra per Sony Music.

Il cantautore si immerge nel presente e scatta una fotografia musicale del periodo che stiamo vivendo e dei sentimenti che governano le giornate: J-Ax canta la voglia di riabbracciarci, di goderci il mare e la spiaggia, la voglia di baciarci tutti.

«E se potessi andare al mare ora sopporterei tutto, anche quelli con il salvagente a fenicottero» canta l'artista, che dà voce alla speranza di ritornare ad una normalità dove anche gli aspetti negativi appaiono come l'oggetto del desiderio. Ritmo e stile di Ax sono riconoscibili, e trova spazio anche un omaggio alla mitica "Tranqui Funky".



«Devo essere sincero. Per un lungo momento ho lasciato che questo virus vincesse su di me. La sofferenza che vedevo in giro mi schiacciava la testa sul pavimento, impedendomi di muovermi, pensare, creare. Ma la musica mi ha salvato ancora, come già era successo a 20 anni e qualche anno fa» commenta J-Ax sui social.

E aggiunge: «Ho voluto scrivere un nuovo pezzo per celebrare il fatto che possiamo rialzarci e guardare al futuro con un sorriso. È vero, questo è un mondo nuovo, ma non significa che dobbiamo vivere a metà. Possiamo tornare a ridere, giocare, baciarci. A vivere. E io voglio farlo anche più intensamente di prima. Sono tornato».