J-Ax: il nuovo singolo “Via di qua” con Mr.Rain

09 Ottobre 2020 | 01:07 di Giulia Ciavarelli

Dopo aver ballato sulle note della hit estiva "Ho una voglia assurda", J-Ax torna a pubblicare nuova musica, questa volta inserendosi in una sfera più intima e raccolta. Lo fa con l'aiuto di "Mr.Rain" che conosciamo bene grazie a successi come "Ipernova" e "Fiori di Chernobyl".

Dall'incontro di due generazioni prende vita "Via di qua", il nuovo singolo in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 9 ottobre. È un brano di grande intensità che vuole dar voce a chi si ribella, non allineandosi alle regole imposte dalla società e dal quale emerge una voglia incessante di combattere contro un mondo cinico e fagocitante. Lo stesso ambiente che imprigiona la libertà di espressione personale e porta a una sola soluzione: scappare via.

«Quando ti stanchi di odiare capisci che perdonare è la cosa che ti difende» cantano i due rapper, che parlano anche della maggiore consapevolezza di quando si cresce e si accetta il proprio passato senza mai farsi condizionare dal pensiero altrui. È semplicemente un invito a vivere il presente, a non aver paura di essere se stessi e lasciare liberi i propri sogni.