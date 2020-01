J-Ax, “La mia hit” è il singolo con Max Pezzali

Il rapper svela il primo singolo insieme all'amico e collega Max, che anticipa il nuovo progetto discografico "ReAle" in uscita il 24 gennaio 2020

10 Gennaio 2020 | 10:01 di Giulia Ciavarelli

Se alla fine del 2019 J-Ax ci aveva rivelato qualche dettaglio in più sul nuovo progetto discografico, ora che non manca molto alla pubblicazione iniziamo ad ascoltare alcuni brani che compongono una tracklist di ben diciotto inediti. Prodotto e distribuito da Sony Music, "ReAle" esce il 24 gennaio 2020 e arriva a cinque anni dall'uscita del suo ultimo disco da solista "Il bello d'esser brutti".

Essere veri, restare con i piedi per terra e togliere orpelli e maschere: è questo che vuole comunicare il rapper e per farlo si fa accompagnare da tanti amici e colleghi della musica italiana. Il primo duetto annunciato è quello con Enrico Ruggeri, ma troveremo anche: Jack La Furia, Il Cile, Sergio Sylvestre, Paola Turci e il Pagante.

All'appello manca un duetto che, a differenza degli altri, possiamo già ascoltare: si tratta de "La mia hit", il brano di J-Ax insieme a Max Pezzali in uscita il 10 gennaio in radio e in tutte le piattaforme digitali.

«Questo è un brano che racconta metaforicamente i grandi successi da Hit Parade come i grandi amori della vita» racconta J-Ax. «Negli anni Novanta gli Articolo 31 e gli 883 si incontravano nei backstage dei vari “Festivalbar” o simili. Venivamo guardati con sospetto dagli addetti ai lavori, con fastidio dagli altri artisti e con sufficienza dai giornalisti. Questo ci fece diventare ancora più amici. Invece alla fine noi siamo qui e tutta quella gente no. Max è un vero amico, amiamo gli stessi film, gli stessi dischi, le stesse moto».

E conclude sui social: «Nella mia testa questo pezzo vuole unire lo spirito degli Articolo 31 e 883 degli albori: ormoni, sentimenti e un po’ di sano cazzeggio».

J-Ax presenterà il nuovo album pochi giorni prima della sua pubblicazione, il 22 gennaio, al Blue Note di Milano. A questo grande evento seguiranno numerosi instore in giro per l'Italia nel mese di gennaio e febbraio dove non solo incontrerà i fan ma eseguirà i brani del nuovo disco dal vivo.

LE DATE DELL'INSTORE TOUR

24 gennaio – Marcianise (CE), CC Campania

25 gennaio – Pontecagnano Faiano (SA), CC Maximall

27 gennaio – Ascoli, CC Città delle stelle

28 gennaio – Ravenna, CC Esp

29 gennaio – Milano, La Feltrinelli

30 gennaio – Misterbianco (CT), CC Centro Sicilia

31 gennaio – Carini (PA), CC Poseidon

1 febbraio – Roncadelle (BS), CC Elnos Shopping

2 febbraio – Collestrada (PG), CC Collestrada

3 febbraio – Bari, CC Mongolfiera Santa Caterina

4 febbraio – Orio Al Serio (BG), CC Oriocenter

5 febbraio – Nichielino (TO), CC I viali shopping park

6 febbraio – Sesto Fiorentino (FI), CC Centro Sesto

7 febbraio – Rizziconi (RC), CC Porto degli ulivi

8 febbraio – Modena, CC La rotonda

13 febbraio – Guidonia (RM), CC Tiburtino shopping center

14 febbraio– Castelfranco Veneto (TV), CC I Giardini del sole

15 febbraio – Casale Monferrato (AL), CC La Cittadella

16 febbraio – Arese, CC Il centro