J-Ax: la nuova hit estiva “Salsa” con Jake La Furia

DestinatA a essere la colonna sonora della prossima estate, è prodotta da Takagi & Ketra e arriva in radio dal 21 maggio

«Sarà il pezzo più zarro della mia storia musicale» ci aveva anticipato J-Ax in occasione dell'uscita del brano "Voglio la mamma", e la promessa è stata mantenuta: da venerdì 21 maggio in tutte le piattaforme digitali e in radio arriva "Salsa", il nuovo singolo del rapper insieme all'amico di sempre Jake La Furia. Con la produzione di Takagi & Ketra, il brano si snoda tra sonorità fresche e coinvolgenti inserendosi nella lista dei papabili tormentoni estivi.

«Jake è un fratello, ed è un onore per me farmi aiutare da lui per realizzare il pezzo più zarro di sempre» scrive J-Ax sui social. “Salsa” racconta attraverso una tagliente ironia la voglia di godersi la libertà, di lasciarsi andare per ritrovare il gusto di fare cose semplici.