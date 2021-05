J-Ax torna con il brano “Voglio la mamma”

«Per andare avanti devo esorcizzare l'esperienza attraverso la musica» racconta J-Ax sui social alla vigilia della pubblicazione del nuovo brano

«È un pezzo che ho deciso di non dare alle radio, ma è una mia necessità: per andare avanti devo esorcizzarlo attraverso la musica»: con un video sui social, J-Ax annuncia il ritorno sulla scena musicale con una canzone molto speciale. Non si tratta di una hit estiva, come lui stesso ci tiene a specificare, ma del racconto in musica della sua esperienza con il Covid 19.

Disponibile da venerdì 14 maggio su tutte le piattaforme digitali, "Voglio la mamma" è prodotta da Roofio e «nasce dall'esigenza di tirare fuori e lasciarmi alle spalle l'esperienza che ho passato». Nel testo, il rapper ripercorre il dolore e gli interrogativi di quei giorni, segnati dalla paura e dall’incertezza su quel che sarà il domani («Musica spenta, suonano solo le ambulanze, poi per un mese ho visto il vero inferno, altro che Dante») ma anche l'incapacità di dare risposte alle domande di suo figlio e utilizzare la fantasia come strumento per portarlo lontano dalla realtà.

Dopo questo brano, il rapper avvisa i fan: «Mi preparo a farvi una sorpresa la settimana prossima con il pezzo più zarro della mia storia musicale che, al confronto, "Ostia Lido" sembra "La cura" di Franco Battiato».