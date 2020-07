J Balvin: “Un Día (One Day)” è la nuova hit con Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy

J Balvin: “Un Día (One Day)” è la nuova hit con Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy

In radio e negli store digitali da venerdì 24 luglio, il nuovo brano è accompagnato dal videoclip con protagonista Tokyo de "La Casa di Carta"

24 Luglio 2020 | 9:50 di Giulia Ciavarelli

Definito da Forbes uno degli artisti reggaeton più influenti dell'epoca moderna, J Balvin si aggiunge alla lista delle hit estive ed è pronto a farvi ballare: dopo il successo dell'acclamato ultimo album Colores, la star della musica latina intraprende un nuovo viaggio musicale con l'uscita del singolo "Un Día (One Day)", in radio e nei digital store da venerdì 24 luglio. La canzone è frutto di una collaborazione tra superstar: la squadra che lo affianca, infatti, è formata da Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy.

Nostalgia e desiderio si intrecciano nel nuovo inno bilingue che mescola il genere house con il meglio dei ritmi latini, incorporando rime e ritmi accattivanti. "Un Día (One Day)" rappresenta il primo crossover tra gli artisti e soprattutto il ritorno di Dua Lipa, fresca di pubblicazione dell'album "Future Nostalgia" pubblicato nel mese di marzo.



«Spero che questa canzone vi trasporti su un'isola da qualche parte...anche se solo per un momento. Dopo aver ascoltato la produzione e aver letto i testi, ero davvero felice di scrivere e aggiungermi alla storia di J Balvin. Grazie per avermi scelta come parte della tua visione» scrive Dua Lipa sui social ringraziandolo. Proprio la popstar inglese ha raggiunto recentemente un grande traguardo: è la prima e unica artista femminile ad aver quattro canzoni su Spotify con più di un miliardo di stream ciascuna.

A mettere la ciliegina su un brano che sarà presto presente in tutte le classifiche mondiali è la scelta della protagonista del videoclip diretto da Stillz: la protagonista è l'attrice attrice spagnola Úrsula Corberó, che nella serie di Netflix "La Casa di Carta" interpreta la grintosa antieroina Tokyo.