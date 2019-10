James Morrison: la nuova versione di “Glorious” con Francesca Michielin

18 Ottobre 2019 | 11:29 di Giulia Ciavarelli

«Un po’ di tempo fa James Morrison mi ha chiesto di prendere parte al suo nuovo progetto, così ho fatto le valigie e sono andata a Londra!» scrive Francesca Michielin annunciando un duetto a sorpresa e pubblicando sui social uno scatto insieme al cantautore proprio negli studi londinesi. Glorious esce venerdì 18 ottobre nelle radio e sulle piattaforme digitali.

«Quando Claudio Ferrante di Artist First mi ha proposto Francesca per una cosa speciale in Italia, sono rimasto affascinato e sorpreso dalla sua voce e dalla sua cultura musicale...Francesca Rocks!» dice il cantautore, che nella sua carriera ha venduto oltre quattro milioni di album e un Brit Award ricevuto a soli 21 anni come "miglior artista maschile".

Il quinto disco di James Morrison è "You're Stronger Than You Know", pubblicato l'8 marzo 2019 e contenente al suo interno anche una collaborazione con Joss Stone. Il cantautore sceglie un'altra donna per confezionare una versione inedita della quinta traccia del suo album: al suo fianco c'è Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale italiano.

«Le canzoni di James Morrison sono in qualche modo diventate la colonna sonora dei miei ricordi d’infanzia e di adolescente. Sono onorata di far parte di questo progetto internazionale, di cantare in inglese con un grande artista e di aver avuto la possibilità di scrivere, anche in italiano, l’emozione che in "Glorious" è proprio quel sentimento giovanile che a distanza di tempo continua a rimanere acceso» racconta Francesca.

Dopo quattro tour in giro per il mondo che hanno collezionato decine di spettacoli sold out, James Morrison è tornato nel nostro Paese il 17 ottobre dove ha presentato, per la prima volta, il nuovo singolo.