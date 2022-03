Jovanotti festeggia la primavera con “I love you baby”

A tre mesi dal debutto, la nuova versione prodotta da Sixpm Jovanotti Redazione Sorrisi







Per festeggiare la primavera Jovanotti ha pubblicato una nuova versione di "I love you baby", già contenuto proprio in "La primavera". Una "nuova" puntata in avvicinamento al "Disco del sole", il nuovo singolo è una serenata rock'n'roll in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 21 marzo.

"I love you baby" è scritta dallo stesso Jovanotti e prodotta in questa nuova veste da Sixpm, mescola chitarre blues-rock, sonorità flamenco e archi dritti per un sound dai toni esotici con contaminazioni anglofone. «È un rock’n’roll che voglio suonare dappertutto, con una band, fischiettandola, con le pentole, dai giradischi,con la chitarra con una corda rotta, con l’orchestra sinfonica del pianeta Venere, finché non vedrò LA LUCE DEI TUOI OCCHI TORNARE NEI TUOI OCCHI!» ha dichiarato lo stesso Lorenzo su Instagram.

Una manovra di avvicinamentp non solo al nuovo disco, ma anche al Jova Beach Party 2022, in partenza a luglio da Lignano Sabbiadoro (la data del 9 luglio di Marina di Ravenna è già sold out).