Jovanotti: “Se lo senti lo sai” è il nuovo singolo

Da mercoledì 9 novembre ecco l'inedito che farà parte del nuovo progetto discografico dell'artista Giulia Ciavarelli







Come un grande puzzle musicale, il progetto discografico di Lorenzo Jovanotti continua a prendere forma: dopo il debutto estivo nelle spiagge italiane non si è più fermato, continuando a pubblicare una lunga serie di singoli, tra ballad e hit radiofoniche che andranno a comporre qualcosa di ben più corposo. Lo sappiamo ormai da molti mesi: si intitolerà il "Disco del sole" e l'uscita dell'album è prevista tra un mese esatto, il 9 dicembre.

"Se lo senti lo sai" è il nuovo inedito che possiamo ascoltare da mercoledì 9 novembre su tutte le piattaforme digitali: «Un giorno mi sono ritrovato a pranzo con Samuel Romano nella mia Cortona, e mi sono detto "Perché non scriviamo una canzone?". Siamo andati in studio, avevo già il testo e insieme abbiamo scritto la melodia in meno di un'ora. È stato tutto molto istintivo» ha raccontato Lorenzo sui social.

«Quando l'ho fatta ascoltare a Rick Rubin abbiamo aggiunto solo archi e fiati, poi la batteria e basso con Saturnino. Ce la siamo immaginata proprio come il finale di un concerto» aggiunge.

Come anticipato sui social dallo stesso Lorenzo, il suo "Disco del sole" uscirà il 9 dicembre in doppio CD, doppio LP (anche in versione limitata colorata), e in versione Super disco del Sole in copie limitate con un doppio CD "La luce nei tuoi occhi - JBP2022 Live" e un "Disco del Sole Bootleg" (quest’ultimo disponibile anche in formato digitale).