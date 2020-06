“Karaoke” è il nuovo singolo dei Boomdabash e Alessandra Amoroso

Dal 12 giugno in radio il singolo che stavamo aspettando per partire con l'energia dell'estate

12 Giugno 2020 | 9:57 di Cecilia Esposito

È ufficiale, è arrivata la stagione dei tormentoni estivi, le hit che da giugno a settembre vi faranno compagnia con i loro ritornelli orecchiabili per tutta l'estate. Che sia un bene o un male, questo non possiamo saperlo, ma quando i tormentoni arrivano, nessuno riesce a salvarsi.

A inaugurarla ci pensano i Boomdabash e Alessandra Amoroso col nuovo singolo "Karaoke", una summer hit in perfetto stile reggae-pop, un pezzo che ben rispecchia l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle migliori band italiane in grado di mixare sonorità reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop. E se è vero che squadra vincente non si cambia, l'unione Boomdabash e Alessandra Amoroso aveva già dato prova di incredibile energia la scorsa estate col singolo "Mambo Salentino", certificato triplo disco di platino e che ha conquistato ogni classifica.

Come già potete intuire, il duetto è un mix esplosivo di entusiasmo ed energia, ingredienti tipici che contraddistinguono le personalità di Alessandra Amoroso e dei Boomdabash. Una canzone fresca e spensierata in grado di trasportarci immediatamente su una spiaggia esotica, invitandoci a ballare a ritmo delle onde del mare.

Insomma, “Karaoke” entra subito in testa tra i tormentoni di questa estate 2020, grazie alla sua contagiosa vitalità e al suo ritornello che difficilmente vi abbandonerà.