“Karma” dei The Kolors: una canzone dinamica per chi ama l’avventura

L'estate è già iniziata: il gruppo torna con un synth pop sognante Alessandro Alicandri







Nel nuovo singolo "Karma", i The Kolors sono tornati al loro primo amore, staccandosi dal mood disco dance dei loro più recenti brani e riaprendo un capitolo a loro molto caro, quello del synth pop che nasce nel cuore degli Anni 80. Con espliciti (ed esplicitati) riferimenti agli A-Ah ("Take on me" nello specifico), ma anche all'incedere di "Maniac" di Michael Sambello per non parlare dei colori acidi e iper pop della copertina, si immergono totalmente nello spirito di quegli anni magici con un brano a 169bpm, un ritmo serrato inedito per i The Kolors, considerato ideale per correre.

Non è un caso. Il brano, scritto dal gruppo con l'amico Davide Petrella con i Room9 (Kende, Lorenzo Santarelli, Marco Salvaderi) pur parlando di ricordi che riportano a un amore passato che si vuole "mordere" ancora, è una canzone estremamente felice, "up" in tutti i sensi. Il karma cantato non incarna un sentimento di vendetta, ma viene usato nel suo significato originale di causa-effetto: sei provi amore, l'altra persona in qualche modo lo sentirà.

Descrivendo un sogno, la band si prepara a un'estate di concerti in tutta Europa e questo brano sarà anche la colonna sonora di una campagna pubblicitaria estiva di gelati. A quasi un anno esatto da "Italodisco" e dopo il grande successo di "Un ragazzo una ragazza" (disco di platino. ancora in top 50 di Spotify con oltre 36 milioni di ascolti) il gruppo torna con la freschezza che li contraddistingue da sempre, trasmettendo tutto l'amore per uno stile musicale che è anche il loro marchio di fabbrica.