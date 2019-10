“La differenza” è il nuovo singolo di Gianna Nannini

Il brano dà il titolo al nuovo album della cantante, in uscita il prossimo 15 novembre

11 Ottobre 2019 | 11:18 di Giulia Ausani

È uscito oggi, venerdì 11 ottobre,"La differenza", il nuovo singolo di Gianna Nannini che anticipa l'omonimo album in uscita il prossimo 15 novembre. Si tratta del 19esimo disco in studio della rockstar italiana e arriva due anni dopo "Amore gigante".

Sempre da oggi sarà disponibile anche il video del singolo, diretto da Charlotte Audrey e girato nella contea inglese del Somerset.

Da domani alle 11.00 su Ticketone (da oggi per il fan club) e dal 19 ottobre nei punti vendita abituali apriranno inoltre le prevendite dei biglietti del concerto del 30 maggio 2020 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

La tracklist

La differenza

Romantico e bestiale

Motivo feat. Coez

Gloucester Road

L’aria sta finendo

Canzoni buttate

Per oggi non si muore

Assenza

A chi non ha risposte

Liberiamo.