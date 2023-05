La “Disco paradise” di Fedez con Annalisa e Articolo 31

Un brano per l'estate che apre la stagione delle hit estive Redazione Sorrisi







Si intitola "Disco paradise" il brano di Fedez che inaugura l’estate e la sua nuova era musicale in casa Warner Music: il singolo, che vede la partecipazione di Annalisa e degli Articolo 31, è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 25 maggio. Frutto del rinnovato sodalizio artistico di Fedez con Paolo Antonacci e Davide Simonetta – musicisti, compositori, arrangiatori e produttori tra i più importanti della scena italiana e collaboratori anche della stessa Annalisa – è il brano perfetto per entrare a a gamba tesa tra le canzoni più cantante dell’estate.

Il pezzo è contraddistinto dallo stile inconfondibile di Fedez, con l’arrivo nel ritornello di Annalisa, fresca delle hit in “Mon Amour” e “Bellissima”, cui si aggiunge il contributo artistico degli Articolo 31, di nuovo insieme e in tour, che con il loro sound conferiscono rotondità alla traccia, che spazia da sonorità hip-hop old school al miglior pop radiofonico.

Anche il testo della canzone è perfetto per fare centro, con un ritornello talmente orecchiabile da rimanere immediatamente impresso e strofe che parlano di società, politica, "l'italiano all'estero che non vota" ed elementi che richiamano le estati di un tempo: dalle "bolle di sapone" a "stoniamo Battisti/ mi ricordi in mente", fino al titolo stesso "Disco paradise".

Quest'anno, oltre alla seconda edizione del concerto benefico "Love Mi", in diretta da Piazza Duomo a Milano il prossimo 27 giugno, Fedez è pronto a (ri)lanciarsi nella scena delle hit estive come un anno fa con "La dolce vita", insieme a Tananai e Mara Sattei.