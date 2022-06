“La dolce vita” è il singolo estivo di Fedez, Tananai e Mara Sattei

Da venerdì 3 giugno sulle piattaforme digitali, il trio pubblica il prossimo tormentone dell'estate Giulia Ciavarelli







«Non ditelo a nessuno, ma abbiamo fatto una canzone insieme!» avevano anticipato Fedez e Tananai sul palco del Fabrique, e ora è ufficiale: dopo il successo di "Mille", l'artista ci riprova e firma una delle canzoni che probabilmente ascolteremo sotto l'ombrellone nei prossimi mesi. Con loro anche Mara Sattei, una delle cantautrici più interessanti del panorama musicale che ha pubblicato a inizio anno l'album "Universo".

Da venerdì 3 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio, "La dolce vita" è un cocktail coloratissimo in cui sonorità twist, che rimandano alla spensieratezza degli anni 60 italiani, vengono mixate con una scrittura ironica e fresca. Il brano, prodotto da d.whale, è una dichiarazione d'amore dalle suggestioni vintage che, al grido di «La vita senza amore dimmi tu che vita è», si contraddistingue per la tradizionale carica ironica della scrittura di Fedez.

Se Mara Sattei e Tananai saranno impegnati con i rispetti tour estivi in giro per l'Italia, Fedez tornerà a selezionare i talenti più promettenti come giudice a X Factor insieme ad Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D'Amico.