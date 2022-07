“La Ola” è il nuovo singolo di Gianni Morandi

Scritto da Lorenzo Jovanotti, il brano dalle sonorità estive è disponibile da venerdì 15 luglio Giulia Ciavarelli







Ormai li vediamo sempre più insieme tra selfie in spiaggia e duetti a sorpresa: dal palco dell'Ariston a quello del "Jova Beach Party". La coppia musicale dei record è, senza dubbio, quella formata da Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti.

Dopo il grande successo di "Apri tutte le porte", terzo classificato alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, l'artista si accoda alla lista delle hit estive con una bachata latino-romagnola. Scritta proprio da Jovanotti, "La Ola" è disponibile in radio e in digitale da venerdì 15 luglio. Un brano dal ritmo coinvolgente e le note trascinanti per il futuro conduttore di Sanremo, che si mette in gioco in una veste inedita e sorprendente.

«Spero che vi piaccia e che soprattutto vi faccia ballare in allegria!»: "La Ola" racconta due mondi diversi accomunati da un sentimento universale…l'amore! È un inno alla vita, al lasciarsi andare e a perdersi sulla pista da ballo!