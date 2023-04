“La pioggia prima di cadere” è il nuovo singolo di Federica Abbate e Mr.Rain

L'autrice del momento e il cantautore di "Supereroi" duettano sulle note di un nuovo brano in uscita venerdì 14 aprile Giulia Ciavarelli







Lei la penna d'oro del pop italiano, lui è reduce dal grande successo sanremese: la coppia Federica Abbate e Mr.Rain arriva sulla scena musicale con un nuovo singolo da venerdì 14 aprile.

"La pioggia prima di cadere", titolo dell'inedito, viene annunciata con un fotomontaggio che li ritrae da piccoli: «Mattia è uno degli artisti con cui condivido uno dei feeling musicali più forti. Per questo pezzo ho subito pensato a lui, ci si è ritrovato immediatamente» racconta l'autrice.

E prosegue: «"La pioggia prima di cadere" coincide con uno dei momenti di crescita più complessi che ho attraversato in quanto donna, parla di quella fase di limbo dove dentro di te hai tutte le risposte che cerchi ma continui a farti domande. È una fase che può durare mesi, anni e a volte, se non si ha il coraggio, può durare anche per sempre».

«Quando mi ha chiamato per propormi di fare questo brano insieme ho accettato subito: mi piace lavorare con lei, ho un’enorme stima a livello artistico e personale. Ho trovato la canzone giusta per me, anche per il titolo!» aggiunge il rapper salito sul podio di Sanremo 2023 con il brano "Supereroi".

Oltre al singolo insieme, entrambi proseguono le carriere musicali con altri progetti: se Federica sta lavorando a un nuovo album, Mr.Rain, oltre ad avere una lunga lista di date estive, ha appena annunciato il suo primo concerto al Mediolanum Forum di Assago in programma per il 18 novembre.