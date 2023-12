La sfida dei brani di Natale

Ci sono voluti 65 anni ma finalmente ce l’ha fatta: “Rockin’ around the Christmas tree”, una delle canzoni natalizie più amate al mondo, ha raggiunto il primo posto della Billboard Hot 100, la classifica americana dei brani.

La canzone, pubblicata nel 1958, è cantata da Brenda Lee, che ai tempi aveva 13 anni e oggi ne ha 78: «Meglio tardi che mai!» ha commentato l’artista. Dal dicembre 2019 questo superclassico provava a raggiungere la vetta, battuto però ogni volta da un altro pezzo-simbolo delle feste, “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey. Che stavolta, dopo quattro anni, è stato sorpassato. Brenda Lee entra così nella storia per essere la più anziana artista a raggiungere il primo posto della Billboard (il record precedente, 62 anni, lo deteneva Louis Armstrong). E batte il record per il maggior tempo trascorso tra un brano “numero uno” e il precedente (nel suo caso “I want to be wanted”... del lontano 1960!).