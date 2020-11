Jacopo Et e Jake La Furia insieme per il nuovo singolo “La vecchia guardia”

Jacopo Et e Jake La Furia insieme per il nuovo singolo “La vecchia guardia”

Un brano irriverente per il nuovo percorso artistico dell'autore bolognese, già noto per i lavori con Annalisa, Fedez e Max Pezzali

06 Novembre 2020 | 10:40 di Cecilia Esposito

Jacopo Et, classe '90, ha sempre fatto musica dall'età di 14 anni. Tra produzioni dance e rime scritte, fonda un collettivo nella scena rap bolognese e col tempo inizia a collezionare lavori come autore, collaborando con molti artisti, tra cui Annalisa, Fedez e Max Pezzali, ma sono nell'ultimo anno ha deciso di metterci la faccia.

L'occasione è un contratto discografico con l'etichetta bolognese Garrincha Dischi e l'uscita del suo singolo "La vecchia guardia", brano a due voci col rapper Jake La Furia. Un primo passo, ma sicuramente di grande impatto, nel suo nuovo percorso come cantautore in prima linea, che battezza con una ballad-pop accattivante.

A proposito della collaborazione con Jake La Furia, lo stesso Jacopo Et ha detto: «Con Jake è nata un’amicizia tra una giornata in studio e l’altra. Ci siamo conosciuti in studio da Big Fish, con il quale mi ha bullizzato dal primo giorno e mi bullizza tutt’ora.[...] Quando gli ho fatto sentire il demo di “La vecchia guardia” si è preso bene, direi anche molto bene e mi ha chiesto di farglielo sentire altre volte. Inizialmente io non ci avevo nemmeno pensato al featuring, diciamo che, a dir la verità, non mi ero neanche permesso di chiederglielo. Però poi, vista la presa bene, gliel’ho buttata lì e lui mi ha risposto: “Con grande piacere”»