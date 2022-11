“La verità” è il nuovo singolo di Cosmo

Da venerdì 11 novembre, l'artista torna con un brano nato durante il suo ultimo tour Giulia Ciavarelli







Il re delle feste musicali, che solo nell'ultimo anno ha dato vita alle sue numerose "feste dell'amore" e il più recente tour europeo, torna sulla scena discografica con un nuovo brano: Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, celebra la sua lunga avventura live con "La verità", il singolo in uscita venerdì 11 novembre su tutte le piattaforme digitali e in radio.

«Se siete statə a uno dei concerti di questo tour avete già sentito questo ritornello. Per tutti gli altri: c’è una canzone nuova» scrive Cosmo sui social. Il nuovo brano è l'istantanea in ricordo dei suoi mesi trascorsi sui palchi italiani, e non solo: nasce da un ritornello improvvisato e divenuto, concerto dopo concerto, una "colonna sonora" da ballare e cantare a squarciagola.

Il brano è stato prodotto da Marco e Not Waving Aka Alessio Natalizia, musicista sperimentale basato a Londra: un ricordo in chiave electro pop per chiudere un anno di musica strepitoso e una connessione unica con il suo pubblico.