Gazzelle, il nuovo singolo a sorpresa “Lacri-ma”

10 Novembre 2020 | 16:29 di Cecilia Esposito

Come un regalo che non ti aspetti, così è arrivato stanotte il nuovo singolo di Gazzelle. Non è "Scusa", il brano previsto in uscita per venerdì 13 novembre che tutti i fan stanno aspettando, ma "Lacri-ma", un inedito che va ad arricchire le aspettative per un possibile prossimo album del cantautore romano.

In "Lacrim-ma" ci sono tutti gli ingredienti che apprezziamo della ricetta di Gazzelle: una ballad pop malinconica e cupa, ma che diventa subito un brano intimo a cui tutti finiamo per affezionarci, cantandola senza sosta nonostante le lacrime che ci appannano gli occhi. La particolarità di questo singolo sta però nel suo testo, caratterizzato (come il titolo) dal troncamento dell'ultima sillaba di ogni frase, che viene completata con la prima sillaba di quella successiva, creando un gioco di rimbalzi metrici che lo rendono davvero speciale.