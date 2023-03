L'”Adrenalina” di Fred De Palma

L'hitmaker pubblica un singolo in cui per la prima volta racconta una parte personale Redazione Sorrisi







Fred De Palma si apre con i fan con "Adrenalina", il nuovo singolo disponibile dal 31 marzo. Il brano è un racconto molto intimo del cantante, che per la prima volta svela una parte personale di sé.



Con i suoi 27 dischi di Platino, 5 dischi d’oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna e oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e le collaborazioni internazionali con Anitta, Justin Quiles, LIT Killah, Sofia Reyes e Ana Mena, si è imposto notevolmente nel mercato latino, uno dei pochi italiani sul podio dei singoli più ascoltati in un paese straniero. Arriva ora il nuovo singolo, con cui racconta le ombre di una carriera che lo ha portato in vetta alle classifiche internazionali e con cui esorcizza i suoi demoni: il gioco, le donne, il denaro.

«L’adrenalina è da sempre parte della mia vita e del mio mondo. Questo nuovo singolo arriva sulla scia di un percorso intimo e personale. Un percorso che parla di me e che porta un po’ di adrenalina anche nel mondo di chi mi ascolta – racconta Fred De Palma – L’adrenalina appartiene alla famiglia degli ormoni e come tale accelera la frequenza cardiaca e aumento l’apporto energetico, migliora la reattività dell’organismo e prepara alle situazioni di stress, preparando a reagire a situazioni di pericolo. Ma a volte il pericolo non lo senti e tutto questo diventa il tuo vizio. Non hai paura di nulla e vivi sempre con l’acceleratore tirato verso la vita, il gioco, il pericolo e poi ti schianti e ti fai male. Poi ti alzi ma fa tutto male, impari a non perderti a lottare con i tuoi demoni ma non a vincerli totalmente ma cerchi di salvarti».

Fred De Palma tornerà nei club con un tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, con cinque date autunnali durante mese di novembre 2023.

Il tour autunnale