Lady Gaga, il nuovo singolo per “Top Gun: Maverick”

S'intitola "Hold my hand" e fa parte della colonna sonora del film in uscita a fine maggio Lady Gaga Credit: © Scott Garfield Cecilia Uzzo







Si intitola "Hold my hand" il nuovo singolo di Lady Gaga, con questo brano la popstar contribuisce alla colonna sonora di "Top Gun: Maverick", titolo attesissimo che uscirà nella sale italiane il 25 maggio.

Prodotto da Lady Gaga e BloodPop in collaborazione con Benjamin Rice e disponibile dal 3 maggio su tutte le piattaforme digitali (e in radio), "Hold My Hand" è stata scritta appositamente per il film e potrà essere ascoltato anche all’interno della pellicola, nella versione che contiene la produzione aggiuntiva di Harold Faltermeyer e del vincitore del Premio Oscar Hans Zimmer.

«Quando ho scritto questa canzone per "Top Gun: Maverick" non mi sono resa conto dei molteplici livelli in cui attraversa il cuore del film, la mia stessa psiche e la natura del mondo in cui viviamo. Ci ho lavorato per anni, perfezionandola, cercando di farla nostra. Volevo creare una canzone in cui condividessimo il nostro profondo bisogno di essere capiti e di cercare di capirci l'un l'altro: il desiderio di essere vicini quando ci sentiamo così lontani e la capacità di celebrare gli eroi della vita» ha scritto Lady Gaga su Instagram, insieme alle foto promozionali in cui posa cone una pilota Top Gun.

«Sono così grata a (Cruise), Hans (Zimmer, autore delle musiche) e Joe (Joseph Kosinski, il regista) per questa opportunità, ed è stata una bellissima esperienza lavorare con loro. Io, BloodPop, Ben Rice e tutti gli altri che hanno lavorato con noi siamo così entusiasti di condividerla con voi. Questa canzone è una lettera d'amore al mondo durante e dopo un periodo molto difficile. Volevo che la ascoltaste da così tanto tempo. E sono così entusiasta di renderla disponibile il 3 maggio» ha aggiunto la popstar.

"Hold My Hand" segna il grande ritorno di Lady Gaga come autrice e produttrice di colonne sonore: la popstar aveva avuto un enorme successo con quella per "A star is born" nel 2018, film di e con Bradley Cooper e con la stessa Gaga nel ruolo della protagonista. La musica della pellicola era valsa la vittoria di vari premi, compresi l’Oscar, due Grammy Awards, un BAFTA Award, un Golden Globe e un Critics’ Choice Award. Dopo allora, Lady Gaga è tornata sul mercato discografico con “Chromatica” nel 2020 e l’anno successivo con un nuovo disco di duetti jazz con Tony Bennett, intitolato “Love for safe”. Al cinema, invece, ha interpretato Patrizia Reggiani nella pellicola di Ridley Scott “House of Gucci”.