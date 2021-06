“L’allegria”: Jovanotti e Gianni Morandi uniti da una canzone

Il nuovo singolo è uscito (a sorpresa) l’11 giugno. E loro ci spiegano come è successo... Gianni Morandi e Jovanotti Francesco Chignola







Un fulmine a ciel sereno. Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi hanno colto tutti di sorpresa, giovedì 10 giugno, annunciando tramite i social un’inedita collaborazione in arrivo il giorno successivo: una nuova canzone intitolata “L’allegria”. Non si tratta, però, di un duetto o di un “featuring” come vanno sempre più di moda: più semplicemente, Jova ha... regalato un brano all’amico Gianni.

«Era da un po’ di tempo che avevo chiesto a Lorenzo di scrivere una canzone per me, perché avevo voglia di incidere qualcosa di nuovo» racconta Morandi a Sorrisi. «Noi cantanti che non siamo autori abbiamo sempre bisogno di qualcuno che scriva per noi». Interviene Lorenzo: «In realtà l’idea me la porto dietro da un po’, poi quando ho visto che Gianni stava guarendo dal suo incidente alla mano ho pensato: “Questo pezzo è perfetto!”».

“L’allegria”, infatti, è un brano che Jova aveva scritto nel 2017 e registrato al fianco del grande produttore Rick Rubin a Malibu, in California. Ma la canzone non aveva trovato spazio nel suo album “Oh, vita!” ed era rimasta nel cassetto: «Ho dato a Morandi uno dei miei pezzi preferiti tra quelli che avevo in cantiere» ha svelato Jovanotti. «Lorenzo mi ha telefonato e mi ha detto: “Ci ho pensato e ho trovato un’idea, se ti piace”» racconta Gianni.

Pochi giorni dopo i due si sono incontrati in studio a Milano. «Jovanotti è sorprendente: nel modo di scrivere e di entusiasmarsi per i progetti in cui crede. Mi ha trasmesso un’energia straordinaria, in sala di registrazione mi diceva come tenere il ritmo e in che modo lui aveva pensato la canzone, che è totalmente diversa da tutte quelle che ho fatto fino a oggi. Mi sembra un pezzo punk!».

Il tema, si intuisce dal titolo, è la voglia di tornare a essere entusiasti della vita: «È un brano che dà la carica, ma l’allegria non è solo la risata, è un sentimento più raffinato, è una corsa in moto, è qualcosa di piacevole e liberatorio» spiega Jovanotti. E Gianni conclude: «La voglia di allegria ce l’abbiamo tutti, è la voglia di stare insieme, la voglia di uscire dal buio, la voglia di ricominciare».