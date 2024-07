“Latitante” di Ditonellapiaga: è reato sognare un’estate illegale?

Dal 5 luglio, un bel viaggio tra Messico e Cuba: ecco il nuovo brano dell'artista Alessandro Alicandri







Ditonellapiaga ha sempre dimostrato uno stile unico e una potenza di fuoco nei suoi singoli che puntano sempre in altissimo. "Latitante" è l'ennesima dimostrazione della capacità di Margherita di riuscire a essere squisitamente pop nell'estetica e nel vestito dei suoi brani, ma anche densa nella struttura dei suoi testi come il buon cantautorato esige.

Uscita il 5 luglio in radio e in streaming, è una canzone che urla il desiderio che tutti abbiamo in questi mesi caldi di "non esserci per nessuno". Attraverso sonorità e un testo che ci portano dritto tra Messico e Cuba, l'artista celebra una vita lontano dai luoghi "appiccicosi" del quotidiano, fuggendo verso lidi dove sconsideratezza, senso di (ironica) illegalità e voglia di divertirsi ci trasportano in una grande festa o direttamente nel film più bello della nostra vita. In fondo l'estate non è fatta anche per sognare?

Il brano si colloca perfettamente all'interno del suo ultimo album "Flash", pubblicato lo scorso maggio, un bel disco che include la presenza dei Coma_Cose, Gaia, Fulminacci e Whitemary.