“L’attrazione” di Gianni Morandi: un viaggio spaziale, ricco d’amore e libertà

Dal 15 novembre, il nuovo brano scritto da Lorenzo Jovanotti Alessandro Alicandri







La voce di Gianni Morandi, come direbbero i più giovani, ci fa volare. Il viaggio verso le galassie infinite dell'amore è al centro del nuovo brano dell'artista in streaming e in radio dal 15 novembre, "L'attrazione", anticipazione del nuovo album (che avrà proprio il titolo "L'attrazione") in arrivo il prossimo 13 dicembre. Non ci sarebbe bisogno di scriverlo perché si sente in ogni sua sfumatura: il singolo è stato scritto da Lorenzo Jovanotti, con la produzione di Canova.

È un brano dal piglio orchestrale che sembra uscito da una ballad italiana degli anni 60 che si trasforma poi un allegro e ritmato brano pop. Si racconta al suo interno non la chimica, ma la fisica di due corpi che si amano oltre il tempo e oltre lo spazio. "L'amore è un GPS che non sbaglia" canta Morandi immerso in un immaginario tipico di un astronauta, sottolineando che l'amore non è una legge dell'uomo, ma piuttosto un fatto naturale da raccontare nei libri di scienze a scuola.

Si parla d'amore, si parla d'affetto ma si parla anche di libertà. L'amore qui viene descritto non come una prigionia o una catena, ma come un meccanismo di attrazione e indipendenza. Jovanotti e Gianni hanno molto in comune: sono spiriti liberi, persone che hanno voglia di scoprire e conoscere il mondo e quella libertà concessa non diventa mai l'opposto del sentimento, ma la sua sublimazione. "Ovunque noi saremo insieme perché la distanza è solo un'illusione" canta.

Il videoclip del brano "L'attrazione" è stato registrato all'ALTEC di Torino, centro che realizza veicoli per l'esplorazione planetaria. La regia è del bravo Leandro Manuel Emede, già al fianco di Lorenzo in tantissime avventure. Sono ormai un sacco le canzoni che Lorenzo e Gianni hanno portato al pubblico creando sempre un'alchimia speciale: da "L'allegria" a "Apri tutte le porte", ma ancora "La Ola", "Evviva!" e "Anna della porta accanto" (quest'ultima è poco nota, ma è una bellissima dedica d'amore, un ponte ideale verso questa nuova canzone). Freschezza, fantasia e semplicità sono gli ingredienti di un brano classico e moderno nel quale si respira (e si vive) la tenerezza di un amore sconfinato.