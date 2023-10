Laura Pausini duetta con la figlia Paola in “Dimora naturale”

A una settimana dall'uscita del nuovo album arriva sulle piattaforme digitali questa speciale collaborazione e l'annuncio di due nuove date a Milano Laura Pausini e la figlia Paola Redazione Sorrisi







A una settimana dall’uscita del nuovo album, “Anime parallele/Almas Parallelas”, Laura Pausini pubblica a sorpresa un duetto speciale. Dal 20 ottobre è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Dimora naturale”, in cui canta anche la figlia Paola.

Il brano è nato spontaneamente durante la registrazione in studio «Mia figlia, è entrata in studio e mi ha chiesto di ascoltarla e poi ha voluto sapere a chi l’avessi dedicata (lei sa che le mie canzoni sono sempre dedicate a qualcuno). Le ho detto che era scritta per lei e mi ha guardata felice. Poi mi ha chiesto di cantare con me i cori, e io, orgogliosa, le ho messo le cuffie e le ho tenuto la mano mentre cantava… fiera di lei… soprattutto perché ha cantato delle piccole parti da solista di sua spontanea volontà che mi hanno emozionata come mai prima».

Per l’occasione, si aggiungono due nuove date italiane al "World Tour 2023/2024": il 23 e il 24 gennaio a Milano (dove sono già previsti due concerti il 17 e 18 gennaio).