Laura Pausini e Bebe insieme per “Verdades a medias”

04 Settembre 2020 | 11:01 di Redazione Sorrisi

La nuova edizione di “La Voz” vedrà Laura Pausini di nuovo nei panni di coach in Spagna, nell’attesa che riparta il talent ha però deciso di fare un regalo ai suoi fan. È “Verdades a medias”, una versione unica di “Frasi a metà” (contenuta in “Fatti sentire” del 2018), in collaborazione con la cantautrice spagnola Bebe. Esce su tutte le piattaforme streaming digitali il 4 settembre per Gentemusic/ Warnermusic Italy.

Un progetto nato prima del lockdown su cui entrambe hanno lavorato a distanza, ma fortemente voluto dalla Pausini «Ho pensato di interpretare questa canzone con un’artista che ho sempre seguito e che ammiro dal profondo. Mi colpiscono le voci uniche, differenti e con grande personalità. Per questo ho coinvolto Bebe. È una cantante che ha sempre qualcosa da dire, che non si limita ad eseguire, ma che è anche in grado di raccontare storie. Quando mi ha detto che avrebbe duettato con me, sono impazzita dalla gioia e non vedevo l’ora di cantare con lei!».