Lazza pubblica il nuovo singolo “Zonda”

«Ho troppe cose da dirvi oggi: "Cenere" è ancora prima in radio, su Spotify e nella classifica dei singoli Fimi»: Lazza sta ancora raccogliendo i frutti del successo sanremese, è stato uno dei protagonisti indiscussi della 73° edizione della storica kermesse con un brano tra i più ballabili del festival.

Dopo la parentesi elettronica di "Cenere", il rapper milanese torna alle origini con un nuovo (e super adrenalinico) singolo per Island Records: "Zonda" è disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 31 marzo.

Rime pungenti, beat ad altissima velocità e pochi sentimentalismi, il mood sanremese sembra ormai lontano e Lazza torna a un ambiente più street a bordo dell'iconica supercar firmata Pagani, che dà il titolo al pezzo. La produzione è affidata al producer londinese pioniere della drill britannica 808 Melo e da NKO.

Alla musica ascoltata in cuffia seguono i live: Lazza sarà in tour da aprile nei principali palasport italiani e all'Arena di Verona, già sold out, da giugno sarà in concerto sui palchi delle arene e dei festival più importanti della stagione estiva.