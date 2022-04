LDA: dopo “Amici” il nuovo singolo “Bandana”

In rotazione radiofonica da venerdì 29 aprile, il brano arriva dopo l’uscita dell'artista dalla scuola di Amici 21 Giulia Ciavarelli







Alcuni lo vedevano già proiettato alla finale, altri non sono rimasti sorpresi della sua eliminazione: Luca D’Alessio, in arte LDA, esce dalla scuola di Amici alla sesta puntata del serale perdendo il ballottaggio con il ballerino Nunzio.

La fine di un percorso e l’inizio di una promettente carriera nel campo musicale: il giovane cantautore, tra i protagonisti più amati e streammati di quest’edizione, arriva in radio con un singolo presentato proprio all’ultima puntata del serale a cui ha preso parte.

Si intitola “Bandana” (Columbia Records Italy / Sony Music) ed è prodotto da Zef: «È un oggetto simbolo di spensieratezza, mi ricorda l’estate, che è un po’ la stagione della libertà, quel periodo dell’anno in cui, nonostante la quotidianità frenetica, si riesce sempre a trovare anche il tempo per svagarsi e divertirsi».

«Spero che i miei fan siano contenti del mio percorso, io non posso che ringraziarli infinitamente per tutto il calore che mi hanno dato e che sono convinto mi daranno in futuro. Sono loro la benzina che mi fa andare avanti» conclude.

Questo è l’ultimo degli inediti di LDA presentati durante il percorso nella scuola: debutta con “Quello che fa male”, certificato oro e poi platino, poi arriva “Sai”, “Scusa e “Io volevo solo te”, con la produzione di Michele Canova. Il successo si conferma dall’affetto del pubblico e dal successo ottenuto sulle piattaforme digitali con circa 60 milioni di stream.