LDA e Albe insieme per il singolo”Cado”

Dopo l'esperienza ad "Amici", i due artisti decidono di collaborare e scrivere una canzone insieme LDA e Albe Giulia Ciavarelli







Due amici, la condivisione della passione per la musica e l'esperienza sul palco di "Amici": LDA e Albe si conoscono durante l'ultima edizione del programma e decidono di parlare alla loro generazione, insieme. "Cado" è il risultato di un'unione davvero speciale, il loro nuovo singolo in uscita venerdì 11 novembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Un brano che nasce durante una diretta social, in uno scambio reciproco di idee che li ha portati alla stesura del testo e la musica, finalizzati rispettivamente con Alessandro Caiazza e Steve Tarta, che ne ha curato anche la produzione. Il risultato è una dolce canzone d'amore dedicata a una persona speciale con cui condividere una notte magica «mentre io ti guardo sotto un cielo di stelle».

«Il brano parla di una storia tra due persone che non vogliono lasciarsi, nonostante a volte le relazioni siano difficili da affrontare. Speriamo di riuscire a trasmettere agli ascoltatori le stesse sensazioni che hanno pervaso noi durante la lavorazione di questa canzone» racconta LDA.

«"Cado" non era stato programmato, alle due di notte ci ritroviamo in studio con una diretta Instagram accesa per fare tutto alla vista di tutti nella più totale genuinità. Gli accordi e il testo sono usciti da soli e quello che racconta credo sia un flusso di esperienze passate che in quel momento ci hanno permesso di esternare tutto quello che avevamo dentro» aggiunge Albe.

Per uno dei due artisti, il prossimo anno sarà ricco di musica live: ad aprile, infatti, parte il primo tour di LDA che andrà a esibirsi a Roma, Napoli e Milano.