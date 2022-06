“Le Mans”, il nuovo singolo estivo di Federico Rossi

Da venerdì 24 giugno, torna con una brano spensierato che riprende l'immaginario delle auto da corsa Giulia Ciavarelli







Agli sgoccioli di un mese ricco di novità estive, si fa strada anche il ritorno di Federico Rossi: alla sua carriera da solista si va ad aggiungere un nuovo tassello, "Le Mans" è il singolo che ascolteremo su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 24 giugno. Per questa canzone, l'artista torna a collaborare con la coppia di produttori Merk & Kremont mentre per la scrittura si affianca a Federica Abbate e Jacopo Ettorre.

Il titolo riprende l’immaginario delle auto da corsa e del film di Steve Mc Queen “Le 24 Ore di Le Mans (Le Mans)” del 1971 ambientato sul circuito di Le Mans durante la 24 ore del 1970 e girato su una Porsche 908 regolarmente iscritta alla gara. Tra sonorità spensierate e note malinconiche, nel brano ci sono tutte le emozioni e i sentimenti che contraddistinguono la fine di una relazione amorosa raccontata con il sorriso.

«La vita e le esperienze ci rendono più maturi e consapevoli. Oggi so esattamente dove voglio andare e come voglio arrivarci. L'amore, quello vero, lascia strascichi importanti, legami che vale la pena di conservare con cura anche se a volte ci feriscono. La fine di un percorso è l'inizio di una nuova avventura, una nuova corsa che non da tempo di curare le proprie ferite. Il cuore corre Le Mans» racconta Federico.